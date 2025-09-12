UFC усилил дивизион Рахмонова: туда ворвался друг Хабиба и Махачева. Он станет новой угрозой?

Очередным новичком UFC стал опытный российский полусредневес из команды Хабиба Нурмагомедова - Сайгид Изагахмаев (22-2). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ещё одной звезде из веса казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

О подписании Изагахмаева в UFC Хабиб говорил ещё несколько месяцев назад. В июне он писал в соцсетях, что уже "через пару месяцев Сайгид дебютирует в UFC". Накануне официальный аккаунт школы Абдулманапа Нурмагомедова в Instagram выпустил заявление:

"Сайгид Изагахмаев официально подписал контракт с UFC. Его дебют в организации запланирован на ноябрь текущего года. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети".



На эту новость отреагировал ещё один звёздный одноклубник новобранца UFC - Ислам Махачев (27-1). Вскоре именно он подерётся за пояс чемпиона в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены (18-2).

"Сегодня мечта стала реальностью", - написал Ислам, сопроводив публикацию фотографией Сайгида.





Изагахмаев не дрался почти три года перед UFC

Последний бой с участием бойца состоялся аж в ноябре 2022 года, когда он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над японцем Шиньей Аоки на ивенте ONE Championship.

Сейчас у Сайгида есть серия из пяти побед. В январе он сообщал болельщикам, что за последние два года у него по разным причинам слетели сразу пять поединков.

В мае он выступил на турнире Karate Combat по правилам грэпплинга. Соперником стал непобеждённый чемпион ММА-лиги UAE Warriors из Узбекистана Хотам Бойназаров. В итоге Изагахмаеву хватило двух минут, чтобы поймать оппонента на болевой на руку.





Шёл на 13-0 и становился чемпионом организации

Профессиональную карьеру дагестанец начинал с идеальной серии в 13 побед кряду. Причём стартовые 11 поединков он завершил досрочно. Лишь в 14-м бою проиграл - это случилось на ивенте Fight Nights Global (FNG) против Элиаса Силверио в мае 2018 года. Поединок завершился решением судей.

После этого он стал драться в лиге Gorilla Fighting Championship (GFC), где за полтора года добрался до звания временного чемпиона организации. Через несколько месяцев после этого лигу выкупил Хабиб, и она стала называться Eagle FC.





Последнее поражение потерпел от экс-соперника Рахмонова

В январе 2021 года Изагахмаев потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное. Единственным бойцом, кому удалось удосрочить Сайгида в профи-ММА, по сей день является гайанец Карлстон Харрис.

Вы наверняка помните его по бою с Рахмоновым. В феврале 2022-го они встретились на турнире UFC, и у обоих был рекорд в промоушене 2-0. Однако уровни оказались несопоставимы - Шавкат нокаутировал оппонента в концовке первого раунда.

За два боя до этого Карлстон дрался с Изагахмаевым на турнире UAE Warriors. Тогда боец из Гайаны одержал неожиданную победу, поймав дагестанца на удушающий во втором раунде. Сайгид настолько сильно не хотел сдаваться, что в итоге предпочёл "заснуть".

Эта победа стала большой причиной подписания Харриса в UFC. Кто знает, победи тогда Изагахмаев, возможно, ему не пришлось бы так долго ждать попадания в лучший промоушен мира.

Отметим, что Изагахмаеву 31 год, он на полтора месяца старше Рахмонова. Конечно, он добавит интереса к этому дивизиону, но пока не особо верится, что он сможет достичь статуса претендента или бойца топ-5.

Тем не менее у Сайгида хороший послужной список и немало опыта выступлений в разных лигах. И он точно будет интересен многим фанатам ММА из стран СНГ.

Добавим, что в этом же дивизионе выступает другой казахстанец - Николай Веретенников (13-6).

