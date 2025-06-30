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"Будут искры". Хабиб анонсировал дебют своего ученика в UFC

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"Будут искры". Хабиб анонсировал дебют своего ученика в UFC ©instagram.com/khabib_nurmagomedov

Легендарный российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал большое событие: его подопечный Сайгид Изагахмаев вскоре дебютирует в крупнейшей ММА-лиге мира, сообщают Vesti.kz.

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Легендарный российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал большое событие: его подопечный Сайгид Изагахмаев вскоре дебютирует в крупнейшей ММА-лиге мира, сообщают Vesti.kz.

29-летний Изагахмаев, выступающий в полусреднем весе, уже зарекомендовал себя как серьезная сила в клетке. За плечами у бойца 23 поединка, из которых он выиграл 21.

"Вацаки через пару месяцев дебютирует в UFC. Говорит, что будут искры", - написал Хабиб в социальных сетях, прикрепив фото Изагахмаева.

Теперь, по словам Хабиба, следующий шаг - американский октагон. Ожидается, что уже совсем скоро Сайгид официально станет бойцом UFC и представит свою команду на мировой арене.

 Скриншот: instagram.com/khabib_nurmagomedov©

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