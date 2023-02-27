Автор: Димаш Тулегенов

Последний февральский турнир UFC в 2023 году получился не таким грандиозным по громким именам, но все равно заслужил внимание фанатов со всего мира. Президент промоушена Дана Уайт тоже был доволен, а особенно ему запомнился непобежденный дебютант UFC из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0). Корреспондент Vesti.kz - о том, как Уайта порадовал этот спортсмен.

Непобежденный 23-летний файтер из Таджикистана сделал себе имя в России. Он здорово выступал сразу в нескольких местных промоушенах, был близок к поединку с Куатом Найманом Хамитовым, а также удивлял людей внешней схожестью с Хабибом Нурмагомедовым.

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В UFC он попал благодаря уверенной досрочной победе на Претендентской серии Даны Уайта. Его соперником по дебюту в UFC был опытный бразилец Рафаэль Алвес (20-12), который старше его на девять лет.

Алвес проводил свой четвертый бой в UFC (1-3). Несмотря на отрицательный показатель в лучшей лиге мира, он много где выступал и часто достигал хороших результатов. Дважды Рафаэль бился и с казахстанцами - победил досрочно Бейбита Назарова, но проиграл решением Дамиру Исмагулову.

Алиев победил Алвеса решением большинства - 29:27, 29:27, 28:28. Однако все могло сложиться куда легче по счету, не сними рефери Марк Смит балл с таджикского файтера в первом раунде. Тогда бразилец пожаловался Смиту, обвинив Нурулло в укусе своих пальцев во время борьбы в партере. Алиев был с этим категорически не согласен, заявив, что тот сам засунул пальцы в его рот. Но в итоге Смит снял балл именно с дебютанта.

Но самое главное, что Алиеву удалось продемонстрировать свой класс и победить без особых проблем и рисков. Многие считали, что бойцу еще рано драться в UFC, и стоило бы для начала набраться больше опыта. Однако Нурулло считает, что уже сейчас может конкурировать на самом высоком уровне.

В этом не сомневается и многочисленная армия поклонников Алиева на родине. В Таджикистане безумно любят ММА и каждого местного бойца поддерживают очень горячо. Даже на российских и казахстанских турнирах с участием таджикских бойцов на трибунах можно увидеть фанатов с флагами Таджикистана, а также услышать известные далеко за пределами страны слова "ба пеш", что означает "вперед!".

Бой Алиева начался в 02:30 ночи по времени Душанбе, но это не помешало многотысячной армии болельщиков собраться на стадионе и поддержать своего соотечественника так, как на трибунах в Лас-Вегасе, где и проходил поединок.

Соответствующее видео позже в соцсетях опубликовал и президент лиги Уайт. Он был в шоке, это вне всяких сомнений:

Стоит отметить, что Нурулло был первым таджикским бойцом в истории UFC. Но болельщики из этой страны хотят видеть в американском промоушене еще больше своих соотечественников. Вероятно, фанаты, собравшиеся на арене, смогли убедить Уайта в том, что его лига нуждается в таких эмоциях. Потому что уже на этой неделе, в рамках номерного турнира UFC 285, в UFC дебютирует второй таджикский боец - Лоик Раджабов (16-4-1).

Он тоже выступает в легком весе. Однако Лоика подписали для выхода на замену против непобежденного аргентинца Эстебана Рибовича (11-0) на коротком уведомлении. Но этот нюанс нисколько не волнует фанатов из Таджикистана. Они уверены в Раджабове и рады его попаданию в UFC.

Ранее была информация, что Раджабов примет участие в шоу The Ultimate Fighter (TUF), через который попытается пробиться в UFC. Но позже он исчез из списка участников, а полусредневес UFC Гилберт Бернс, являющийся другом Лоика, обвинил в этом Конора МакГрегора. По словам Бернса, МакГрегор на правах одного из тренеров нового сезона шоу TUF вычеркнул имя Раджабова из списка, заменив его на своих бойцов.

Даже если это правда, то теперь Раджабов должен быть благодарен Конору. Ведь если бы ирландец не исключил его из списка, то и не было бы гарантированного дебюта в UFC. Все же в шоу TUF большая конкуренция, и попасть через него в UFC - не самая легкая задача.

Таджикские бойцы начинают завоевывать UFC. По крайней мере за счет своих "безбашенных", в хорошем смысле слова, фанатов. Теперь эта же армия болельщиков хочет устроить такой же перформанс к дебютному бою Раджабова.

Фото: UFC©️