Последний февральский турнир UFC в 2023 году получился не таким грандиозным по громким именам, но все равно заслужил внимание фанатов со всего мира. Президент промоушена Дана Уайт тоже был доволен, а особенно ему запомнился непобежденный дебютант UFC из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0). Корреспондент Vesti.kz - о том, как Уайта порадовал этот спортсмен.
Непобежденный 23-летний файтер из Таджикистана сделал себе имя в России. Он здорово выступал сразу в нескольких местных промоушенах, был близок к поединку с Куатом Найманом Хамитовым, а также удивлял людей внешней схожестью с Хабибом Нурмагомедовым.
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В UFC он попал благодаря уверенной досрочной победе на Претендентской серии Даны Уайта. Его соперником по дебюту в UFC был опытный бразилец Рафаэль Алвес (20-12), который старше его на девять лет.
Алвес проводил свой четвертый бой в UFC (1-3). Несмотря на отрицательный показатель в лучшей лиге мира, он много где выступал и часто достигал хороших результатов. Дважды Рафаэль бился и с казахстанцами - победил досрочно Бейбита Назарова, но проиграл решением Дамиру Исмагулову.
Алиев победил Алвеса решением большинства - 29:27, 29:27, 28:28. Однако все могло сложиться куда легче по счету, не сними рефери Марк Смит балл с таджикского файтера в первом раунде. Тогда бразилец пожаловался Смиту, обвинив Нурулло в укусе своих пальцев во время борьбы в партере. Алиев был с этим категорически не согласен, заявив, что тот сам засунул пальцы в его рот. Но в итоге Смит снял балл именно с дебютанта.
Но самое главное, что Алиеву удалось продемонстрировать свой класс и победить без особых проблем и рисков. Многие считали, что бойцу еще рано драться в UFC, и стоило бы для начала набраться больше опыта. Однако Нурулло считает, что уже сейчас может конкурировать на самом высоком уровне.
В этом не сомневается и многочисленная армия поклонников Алиева на родине. В Таджикистане безумно любят ММА и каждого местного бойца поддерживают очень горячо. Даже на российских и казахстанских турнирах с участием таджикских бойцов на трибунах можно увидеть фанатов с флагами Таджикистана, а также услышать известные далеко за пределами страны слова "ба пеш", что означает "вперед!".
Бой Алиева начался в 02:30 ночи по времени Душанбе, но это не помешало многотысячной армии болельщиков собраться на стадионе и поддержать своего соотечественника так, как на трибунах в Лас-Вегасе, где и проходил поединок.
Соответствующее видео позже в соцсетях опубликовал и президент лиги Уайт. Он был в шоке, это вне всяких сомнений:
Стоит отметить, что Нурулло был первым таджикским бойцом в истории UFC. Но болельщики из этой страны хотят видеть в американском промоушене еще больше своих соотечественников. Вероятно, фанаты, собравшиеся на арене, смогли убедить Уайта в том, что его лига нуждается в таких эмоциях. Потому что уже на этой неделе, в рамках номерного турнира UFC 285, в UFC дебютирует второй таджикский боец - Лоик Раджабов (16-4-1).
Он тоже выступает в легком весе. Однако Лоика подписали для выхода на замену против непобежденного аргентинца Эстебана Рибовича (11-0) на коротком уведомлении. Но этот нюанс нисколько не волнует фанатов из Таджикистана. Они уверены в Раджабове и рады его попаданию в UFC.
Даже если это правда, то теперь Раджабов должен быть благодарен Конору. Ведь если бы ирландец не исключил его из списка, то и не было бы гарантированного дебюта в UFC. Все же в шоу TUF большая конкуренция, и попасть через него в UFC - не самая легкая задача.
Таджикские бойцы начинают завоевывать UFC. По крайней мере за счет своих "безбашенных", в хорошем смысле слова, фанатов. Теперь эта же армия болельщиков хочет устроить такой же перформанс к дебютному бою Раджабова.
Фото: UFC©️