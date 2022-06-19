В UFC отреагировали на пятую подряд победу Дамира Исмагулова

В UFC прокомментировали победу Дамира Исмагулова над шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахский боец выступил в рамках турнира UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) в легком весе.
Он впервые провел бой в главном карде и одержал пятую победу в пяти боях под эгидой промоушена, провозгласив себя после этого новым королем. Видео боя можно посмотреть здесь.
"Что за бой! Исмагулов и Кутателадзе оставили в октагоне все силы. Согласны с решением?" - написал аккаунт UFC Russia в Instagram.
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