Дамир Исмагулов после победы провозгласил себя новым королем UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов после пятой победы подряд в UFC сделал громкое заявление, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После окончания поединка со шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе по прозвищу "Грузинский викинг" он сказал, что в промоушене появился новый король, а он пришел, чтобы показывать шоу.

"UFC, я готов к большому бою! Топ-15. В этих джунглях появился новый король. Казах теперь здесь будет газовать! Казах!

Я знаю правила UFC. Я пытаюсь закончить бои досрочно. Я пытаюсь драться в "ударке". Я могу хорошо бороться. Но я хочу побеждать сильных. Я хочу показывать шоу. UFC, это для вас! Казах здесь пришел для вас, чтобы показывать вам шоу!" - сказал боец.

Напомним, что Исмагулов выиграл по итогам трех раундов раздельным решением судей, хотя сначала было объявлено о победе решением большинства. Видео можно посмотреть здесь.

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