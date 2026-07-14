UFC официально объявил решение по уникальному бойцу из Казахстана

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (24-3) улучшил своё положение в обновлённом рейтинге UFC Meta, передают Vesti.kz.

Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC

После очередного обновления списка представитель Казахстана поднялся на пятое место в дивизионе, обойдя японца Киоджи Хоригути, который опустился на шестую строчку.

Таким образом, Алмабаев за короткое время вновь сделал шаг вверх в рейтинге, составляемом с использованием технологий искусственного интеллекта.

Победа, которая изменила расклад

Последний бой Алмабаев провёл 27 июня, когда встретился с американцем Чарльзом Джонсоном (19-9).

Казахстанец одержал досрочную победу в третьем раунде, успешно применив редкий болевой приём "растяжка Сулоева", после которого соперник был вынужден сдаться.

Именно этот успех ранее позволил Алмабаеву подняться с седьмой на шестую позицию в рейтинге UFC Meta, а теперь он улучшил своё положение ещё на одну строчку.

В медиарейтинге изменений пока нет

При этом в традиционном медиарейтинге UFC, который формируется на основе голосования профильных журналистов, казахстанец пока остаётся седьмым в своём дивизионе. На эту позицию он поднялся сразу после победы над Джонсоном.

На Алмабаева уже вышел новый соперник

После турнира UFC 329 американец Брэндон Ройвал (18-9), ярко победивший британца Лонэ Кавану (10-2), публично вызвал Алмабаева на бой.

Казахстанский боец уже отреагировал на предложение американца, дав ответ на вызов - подробности по этой ссылке.

Первый в истории Казахстана

Асу Алмабаев остаётся одной из главных звёзд казахстанского ММА. В марте 2025 года он вошёл в историю как первый представитель Казахстана, возглавивший турнир UFC.

Тогда он на коротком уведомлении согласился заменить соперника в поединке с португальцем Манелем Капе, однако уступил техническим нокаутом в третьем раунде. Несмотря на это, выступление стало историческим событием для казахстанского спорта.

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