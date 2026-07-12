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Алмабаев отреагировал на вызов от топового бойца UFC

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Алмабаев отреагировал на вызов от топового бойца UFC Асу Алмабаев. ©Аян Несипбеков

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев выразил готовность провести поединок с одним из лидеров наилегчайшего дивизиона Брэндоном Ройвалом, передают Vesti.kz

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев выразил готовность провести поединок с одним из лидеров наилегчайшего дивизиона Брэндоном Ройвалом, передают Vesti.kz

Американец заявил о желании встретиться с Алмабаевым после победы на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. В поединке главного карда Ройвал досрочно победил британца Лонэ Кавану, завершив бой удушающим приемом в третьем раунде.

Вскоре после этого казахстанец отреагировал на вызов в социальных сетях.

"UFC, погнали, назовите место и время!" — написал Алмабаев в сторис Instagram.

В настоящее время Ройвал занимает четвертое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, тогда как Алмабаев располагается на шестой строчке. Чемпионским поясом дивизиона владеет американец мьянманского происхождения Джошуа Ван.

Напомним, главным событием турнира UFC 329 станет реванш между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем в полусреднем весе. Их первая встреча состоялась в августе 2013 года и завершилась победой ирландца единогласным решением судей.

 

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