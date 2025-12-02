В UFC объявили вердикт по титульному бою Рахмонова против Махачева

Американский боец полусреднего веса UFC Шон Брэди (18-2) высказался о главных претендентах на титульный бой в дивизионе против новоиспечённого чемпиона Ислама Махачева (28-1) из России, передают Vesti.kz.

Брэди раскритиковал гонку претендентов

После смены чемпиона в полусреднем весе UFC конкуренция в дивизионе резко обострилась. Ислам Махачев, поднявшийся из легкого веса, в ноябре на UFC 322 победил Джека Деллу Маддалену (18-3) и стал новым обладателем титула — что моментально спровоцировало очередь претендентов.

Однако Шон Брэди убеждён, что многие заявленные кандидаты явно переоценивают свои шансы.

Брэди о шансах Рахмонова: "Шавкат не заслуживает боя за титул"

Американец жёстко прошёлся по идее титульного боя бывшего чемпиона Камару Усмана (21-4), заявив, что продвижение бойца связано не со спортивными заслугами:

"Нет шансов, что Ян получит его следующим, я так не думаю, — сказал Брэди в подкасте BradyBagz. — Во-первых, меньше всех его заслуживает Камару Усман. Я не понимаю, как они провернули всё это дерьмо, пытаясь протолкнуть его к титулу. Общая дружба, один менеджер — я понимаю, что они пытаются сделать, но это полная чушь. Лично я — и да, он меня побил — считаю, что Моралес больше всех заслуживает титульник. Он непобеждённый, 19–0. Только что победил меня. Я был претендентом №1. Номер два — Пратес… Шавкат не заслуживает боя за титул", — цитирует слова Брэди Sherdog.

Брэди назвал главных кандидатов на титул

По мнению американца, справедливее всего дать титульный шанс эквадорцу Майклу Моралесу (19-0), который остаётся непобеждённым и в ноябре на UFC 322 финишировал самого Брэди.

Вторым по значимости претендентом он видит бразильца Карлоса Пратеса (23-7), нокаутировавшего бывшего чемпиона Леона Эдвардса (22-6) из Англии на том же турнире.

Что касается Шавката Рахмонова (19-0), американец уверен — казахстанцу в текущих условиях пока рано претендовать на титульный поединок из-за длительной паузы между боями.

