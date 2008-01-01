UFC - лига, в которой комментаторы зарабатывают больше бойцов и тратятся миллионы на ковид-тесты

Димаш Тулегенов

UFC выходит на новый уровень узнаваемости и популярности. В этом году лига вновь сумела удивить как тех, кого она уже привыкла удивлять, так и новых зрителей, едва познакомившихся со значением промоушена. Неофициально все и так знают, что это лига номер один в смешанных единоборствах, но мало кто подкрепляет это чем-то, кроме как наличием в ростере главных звезд ММА. Корреспондент Vesti.kz выделил несколько нюансов, которые наглядно объясняют, почему UFC делает свое дело лучше других, а также отметил то, над чем руководству организации нужно будет поработать.



В 2020 году UFC стал ближе и к Казахстану. Официально дебютировали в промоушене Мария Агапова, Жалгас Жумагулов и Шавкат Рахмонов. Другой казахстанский боец - Сергей Морозов - подписал контракт с лигой, а дебют его состоится в январе следующего года. Также руководство собиралось провести один из июньских ивентов в Нур-Султане, но в дальнейшем все планы перечеркнул злой и коварный коронавирус. Сейчас в Казахстане происходит примерно то же, что было и в России несколько лет назад, когда организация провела большую работу для увлечения российского зрителя зрелищем UFC.



Больше всех турниров, даже несмотря на коронавирус







Начну с того, что пандемия никак не отразилась на количестве проведенных турниров UFC. Да, были достаточно длительные для лиги простои, но они были компенсированы тем, что иногда организации удавалось проводить по два-три турнира в неделю. Случалось это на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). Самым длительным простоем был период с 14 марта по 9 мая. После этого затянувшихся пауз в организации ивентов не было. В этом году UFC уже провел 40 турниров, а в конце этой недели будет заключительный, 41-й. Столько же мероприятий Лига проводила в 2015 и 2016 годах, а больше получалось лишь дважды: в 2014-м - 46 турниров, в 2019-м - 42. К сравнению, известная лига One FC в этом году провела 23 турнира, Bellator - 18, АСА - 12.



Аренда острова и 17 миллионов долларов, потраченных на ковид-тесты



Чтобы проводить турниры было максимально безопасно, президент UFC Дана Уайт арендовал целый остров в Абу-Даби. Бойцовский остров закрыт для посторонних, а попасть туда могут лишь бойцы со своими командами, работники организации, журналисты и малочисленные специальные гости. В этом году на острове прошли девять турниров, в том числе два ивента, включивших в себя дебюты казахстанцев Жумагулова и Рахмонова. На всех турнирах, за исключением одного, бои проводились по времени, ориентированному на американского зрителя. Лишь в случае с турниром UFC 254, который возглавил бой Хабиба Нурмагомедова, организация сдвинула время для российской тв-аудитории.







Безопасность была на высшем уровне, начиная с трехдневного карантина в номере и заканчивая количеством тестирований на коронавирус. Недавно Уайт заявил, что за все время организацией было проведено свыше 26 тысяч тестирований на коронавирус, а ушло на все это более 17 миллионов долларов! Также он подчеркнул, что с тех пор, как турниры были возобновлены (в мае), организация перевезла почти 1500 бойцов, секундантов и сотрудников UFC, было совершено более 1700 коммерческих рейсов и свыше 3400 чартерных. Отмечу, что за короткий срок бойцы, команды спортсменов и работников проходили тестирование по пять раз: перед вылетом на турнир, по прилете, при заселении в отель, в течение недели перед боем, а также за день до поединка.



UFC делает комментаторов и октагон-анонсеров миллионерами



Достаточно много зарабатывают в UFC и комментаторы. Но отметим сразу, что просто так стать комментатором UFC вряд ли кто-то сможет. Практически все, кто работает на турнирах в качестве комментаторов и интервьюеров, - либо бывшие бойцы, среди которых есть и именитые чемпионы, либо люди, которые также в определенной мере связали себя со смешанными единоборствами. Да что уж говорить, если даже знаменитый анонсер Брюс Баффер до 32 лет активно занимался кикбоксингом. Известный американский комик, актер и ММА-журналист Джо Роган ранее был тренером по боевым искусствам, а о Даниэле Кормье и Майкле Биспинге даже говорить не нужно, ведь они еще совсем недавно возглавляли ивенты UFC и красовались с чемпионскими поясами.







Нашим друзьям-комментаторам из UFC ТВ - Давиду Багдасаряну и Олегу Володину - удалось раздобыть некоторую информацию о том, сколько получают комментаторы и октагон-анонсеры в UFC. Возглавляет этот список бывший чемпион в среднем весе Биспинг, который в год получает 1,5 миллиона долларов. Ровно миллион в год зарабатывает на любимом деле Баффер, представляющий бойцов и объявляющий победителей. Иногда заменяющий его на менее рейтинговых турнирах Джо Мартинес получает 250 тысяч долларов в год. Роган за один отработанный турнир зарабатывает 75 тысяч долларов, а тот же Пол Фелдер (комментатор и действующий боец легкого веса) - 48 тысяч за одно мероприятие. Подробнее о зарплатах комментаторов можете услышать здесь:







Но меньше получают бойцы



Если эту информацию озвучили бы официально и о ней узнали все бойцы UFC, было бы не очень весело. Мало кто знает, что довольно трудно получать хорошие деньги в UFC, особенно новичкам. К примеру, за свой дебют Жумагулов заработал чуть больше 15 тысяч долларов, а ведь оттуда нужно вычесть налоги. Заработать более-менее приличную сумму новичок может лишь благодаря бонусу за лучший бой или лучшее выступление вечера. Но необходимо понимать, что в среднем турнир включает в себя 10-14 боев (20-28 бойцов), а лучшим поединком называют один из них, вдобавок выделяя двух ярко проявивших себя файтеров. Конкуренция за эти бонусы в 50 тысяч долларов просто бешеная. Многие бойцы, проводящие свои поединки по первоначальному контракту, получают за схватку по 10-15 тысяч долларов, а в случае победы сумма удваивается и составляет 20-30 тысяч. Но для спортсменов мирового уровня (других в UFC просто нет) это очень небольшие деньги.







В других лигах, если учитывать гонорары новичков, все так же, а возможно, и хуже. В прославленном Bellator многие бойцы предварительного карда могут довольствоваться оплатой в две-три тысячи долларов. Что абсолютно невыгодно, особенно, если спортсмены проводили полноценный тренировочный лагерь, оплачивали труд своим тренерам, арендовали залы, тратились на перелеты во время подготовки. Некоторые бойцы в Bellator имеют более солидный контракт, нежели тот, что предложил бы им UFC. Отметим здесь бывшую чемпионку UFC Крис Сайборг, которая в последнем бою в рамках лучшей организации заработала 70 тысяч долларов за выход в октагон (сумма была удвоена после победы до 140 тысяч). Зато за дебютный бой в Bellator она гарантированно получила 250 тысяч долларов (это больше, чем по контракту получает чемпион UFC в легком весе Петр Ян, у которого прописана сумма 100 тысяч за выход на бой + 100 тысяч за победу). Условия для нее в этой лиге гораздо лучше. Но это, скорее, из-за того, что в UFC Сайборг уже была неинтересна и входила в неофициальный список тех, кто свои лучшие годы оставил позади. Для Bellator же, где имена не столь громкие - это топовый боец, который может дать лиге еще больше узнаваемости.







Конечно, платить всем бойцам как главным звездам и чемпионам нет смысла. Но несколько увеличить их общие доходы, поднять гонорары тем же чемпионам точно не помешает. С деньгами у UFC, который платит миллионы комментаторам и анонсерам, проблем точно нет. Да и некоторых гонораров за один бой именитого чемпиона хватило бы на 30 выступлений других звезд промоушена. Сейчас в пример приведен гонорар Хабиба за прошлогодний бой с Дастином Порье, который составил шесть миллионов долларов. К сравнению, бразилец Дейвесон Фигейредо, который на минувших выходных во второй раз за три недели защитил пояс в наилегчайшем весе, получил за поединок с Брэндоном Морено 210 тысяч долларов.



Платные трансляции и сравнение цен на просмотр в США, России и Казахстане



UFC умеет зарабатывать, поэтому многие лиги мира стараются работать по методу этой организации. Американцы покупают платные трансляции турниров во время каждого крупного ивента. К примеру, чтобы посмотреть турнир с участием Хабиба и Джастина Гэтжи в октябре, американскому зрителю необходимо было раскошелиться на 65 долларов (более 27 тысяч тенге). Это минимальная цена, чтобы легально посмотреть прямую трансляцию. Конечно, есть и те, кто ищет стримы и бесплатные трансляции на сторонних сайтах, но, как показывает практика, американцы более четко придерживаются стандартов и не скупятся на то, что они хотят приобрести. Это все в отличие от зрителей из стран СНГ, даже несмотря на мизерные, по сравнению с американскими, ценами. К примеру, россияне имеют возможность подключиться к UFC TВ, транслирующему все турниры организации, всего за 99 рублей (567 тенге) в месяц. Казахстанцы также могут подключить пакет телеканалов через платформу Tv-com, но стоит он дороже - 2950 тенге за месяц.







Как видите, российскому и казахстанскому зрителю не нужно покупать дорогостоящие трансляции на отдельные турниры. Все ивенты входят в один тариф, который обходится в десятки раз дешевле, чем американцам. Но все равно доля нелегальных трансляций в рунете превышает аналогичные показатели в США. То же самое отмечается в Казахстане. Говорит это о том, что в странах СНГ все еще не привыкли к платным телеканалам.



К американской системе Pay-Per-View пришла и российская лига АСА. Каждый свой турнир они транслируют на своем сайте по разовой подписке. Трансляция на турнир АСА 115, который прошел 13 декабря, стоила 1995 тенге.



Бренд и узнаваемость



Помимо всего этого, UFC открывает по всему миру свои тренировочные залы. Не так давно залы появились в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в мире есть более 150 спортивных залов UFC Gym, а расположены они в 15 странах мира. Еще в 21 стране первые тренировочные залы готовятся к открытию, в том числе и в Казахстане. Также не забудем про видеоигру EA Sports UFC. В этом году была выпущена четвертая версия популярного симулятора. Случилось это в августе. Уже по состоянию на 19 ноября в игре было зарегистрировано свыше 1,2 миллиона онлайн-игроков. Это тоже дает UFC как доход, так и преимущество над другими мировыми промоушенами в плане узнаваемости.







Сейчас популярность UFC в Казахстане набирает бешеные обороты. Остается надеяться, что в скором времени в клетках лучшего промоушена будет появляться еще больше казахстанских бойцов. Также болельщики уже с нетерпением ждут историческое событие - первый турнир UFC на территории Казахстана, который был перенесен на 2021 год.



Фото: UFC (1,3), The Sun (2), Getty Images (4), MMA Fighting (5), UFC ТВ (6), EA Sports (7)©️