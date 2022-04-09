UFC не даст Чимаеву титульный бой в случае победы над Бернсом

Президент UFC Дана Уайт высказался о перспективах топового полусредневеса Хамзата Чимаева (10-0). Как оказалось, победа над Гилбертом Бернсом (20-4) на UFC 273 не гарантирует "Борзу" титульный шанс, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В эфире The Pat McAfee Show глава промоушена заявил, что в случае победы шведскому файтеру чеченского происхождения нужно будет встретиться с претендентом номер один.

"Я думаю, если Хамзат Чимаев победит в эти выходные, то мы увидим его следующий бой против Колби Ковингтона", - заявил Уайт.

Напомним, что противостояние Чимаева и Бернса, занимающего вторую строчку в рейтинге полусреднего веса, пройдет в воскресенье, 10 апреля. Их бой будет третьим по значимости на турнире UFC 273.

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