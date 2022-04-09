"Как и Хамзат". Известный менеджер высказался о следующем бое Рахмонова

Основатель спортивного агентства Rubyse Даниэль Рубинштейн считает, что для казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) бой с американцем Нилом Мэгни (26-8) станет важным шагом в карьере в UFC. Об этом он заявил в интервью MMA Junkie, передают Vesti.kz.

О том, что бой между Рахмоновым и Мэгни находится в разработке, было сообщено накануне. Появилась информация, что опытный американец, занимающий девятое место в рейтинге полусредневесов, согласился на противостояние с 15-м номером из Казахстана.

Рубинштейн считает, что бой вполне может состояться. Но у него есть опасения, что если "Номад" уверенно победит, то в дальнейшем с казахстанцем никто не захочет биться.

"Нам предложили бой с Нилом Мэгни. Мы приняли его. Я уверен, что Нил примет этот бой. Просто нужно проработать детали и убедиться, что о Шавкате позаботятся.

Я думаю, если он пройдет Нила, и сделает это так же, как он победил трех других парней, с которыми дрался ранее, то у нас будут большие проблемы с организацией дальнейших поединков", - считает он.

Помимо всего прочего, Даниэль не устоял перед сравнением между Рахмоновым и Чимаевым:

"Хардкорщики" знают, кто такой Рахмонов, и знают, насколько он хорош. Он очень важен для дивизиона, как и Хамзат Чимаев. У него отличные удары, у него фантастический уровень в партере. Я очень рад за него", - заключил менеджер.

Отметим, что в компании Rubyse трудится казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Он представляет интересы многих казахстанских бойцов, выступающих в UFC.

Ранее Рахмонов ответил на оскорбления со стороны Чимаева.

"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!