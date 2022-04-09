 YtmPvRSzlH97FOxVbj6qZmxyAi7d0EI3FFGTxxpB
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Как и Хамзат". Известный менеджер высказался о следующем бое Рахмонова

"Как и Хамзат". Известный менеджер высказался о следующем бое Рахмонова
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Основатель спортивного агентства Rubyse Даниэль Рубинштейн считает, что для казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) бой с американцем Нилом Мэгни (26-8) станет важным шагом в карьере в UFC. Об этом он заявил в интервью MMA Junkie, передают Vesti.kz.

О том, что бой между Рахмоновым и Мэгни находится в разработке, было сообщено накануне. Появилась информация, что опытный американец, занимающий девятое место в рейтинге полусредневесов, согласился на противостояние с 15-м номером из Казахстана.

Рубинштейн считает, что бой вполне может состояться. Но у него есть опасения, что если "Номад" уверенно победит, то в дальнейшем с казахстанцем никто не захочет биться.

"Нам предложили бой с Нилом Мэгни. Мы приняли его. Я уверен, что Нил примет этот бой. Просто нужно проработать детали и убедиться, что о Шавкате позаботятся.

Я думаю, если он пройдет Нила, и сделает это так же, как он победил трех других парней, с которыми дрался ранее, то у нас будут большие проблемы с организацией дальнейших поединков", - считает он.

Помимо всего прочего, Даниэль не устоял перед сравнением между Рахмоновым и Чимаевым:

"Хардкорщики" знают, кто такой Рахмонов, и знают, насколько он хорош. Он очень важен для дивизиона, как и Хамзат Чимаев. У него отличные удары, у него фантастический уровень в партере. Я очень рад за него", - заключил менеджер.

Отметим, что в компании Rubyse трудится казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Он представляет интересы многих казахстанских бойцов, выступающих в UFC.

Ранее Рахмонов ответил на оскорбления со стороны Чимаева.

"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат Абдрахманов Саят

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:05
UFC
"Как и Хамзат". Известный менеджер высказался о следующем бое Рахмонова "Как и Хамзат". Известный менеджер высказался о следующем бое Рахмонова
Вчера , 23:05
UFC
Чимаев проверил защиту Яна перед реваншем на UFC 273 Чимаев проверил защиту Яна перед реваншем на UFC 273
Вчера , 21:00
UFC
Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед реваншем на UFC 273 Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед реваншем на UFC 273
Вчера , 18:23
UFC
"Сенсация" из UFC согласился на бой с Рахмоновым. Подробности "Сенсация" из UFC согласился на бой с Рахмоновым. Подробности
Вчера , 15:19
UFC
Бойцы UFC "сорвали" дуэль взглядов после скандальной пресс-конференции Бойцы UFC "сорвали" дуэль взглядов после скандальной пресс-конференции
Вчера , 12:07
UFC
"Пусть скажет в лицо". Рахмонов жестко ответил на оскорбления Чимаева "Пусть скажет в лицо". Рахмонов жестко ответил на оскорбления Чимаева
Вчера , 10:35
UFC
"Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым "Ярче Хамзата в тысячу раз". "Казахстанский МакГрегор" - о превосходстве Рахмонова над Чимаевым
Вчера , 09:23
UFC
"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою "Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою
Вчера , 08:46
UFC
"Нокаутирую его". Чимаев дал обещание после "перепалки" с Рахмоновым "Нокаутирую его". Чимаев дал обещание после "перепалки" с Рахмоновым
7 апреля, 21:27
UFC
Майка Тайсона шокировала зарплата чемпиона UFC Майка Тайсона шокировала зарплата чемпиона UFC
7 апреля, 16:49
UFC
"Он зверь". Топ-боец UFC выбрал сильнейшего между Рахмоновым и Чимаевым "Он зверь". Топ-боец UFC выбрал сильнейшего между Рахмоновым и Чимаевым
7 апреля, 14:30
UFC
Российский боец угрожает конкуренту перед титульным боем в UFC. Он получил ответ Российский боец угрожает конкуренту перед титульным боем в UFC. Он получил ответ
7 апреля, 13:23
UFC
"Размажу за один вечер". Чимаев сделал заявление после "перепалки" с Рахмоновым "Размажу за один вечер". Чимаев сделал заявление после "перепалки" с Рахмоновым
7 апреля, 12:16
UFC
Два титульных боя и "друг" Рахмонова. Что смотреть на турнире UFC 273 в воскресенье Два титульных боя и "друг" Рахмонова. Что смотреть на турнире UFC 273 в воскресенье
7 апреля, 08:23
UFC
Чимаев оскорбил Рахмонова. Подробности Чимаев оскорбил Рахмонова. Подробности
6 апреля, 23:14
UFC
Чимаев сделал провокационное заявление в адрес топовых бойцов UFC Чимаев сделал провокационное заявление в адрес топовых бойцов UFC
6 апреля, 18:41
UFC
Тренер чемпиона UFC высказался о Шавкате Рахмонове Тренер чемпиона UFC высказался о Шавкате Рахмонове
6 апреля, 13:34
UFC
Рахмонов назвал условия для боя с Чимаевым Рахмонов назвал условия для боя с Чимаевым
6 апреля, 13:00
UFC
Беспощадная месть и угловой из Казахстана. Что нужно знать о реванше Ян - Стерлинг на UFC 273 Беспощадная месть и угловой из Казахстана. Что нужно знать о реванше Ян - Стерлинг на UFC 273
5 апреля, 15:32
UFC
"Собираюсь разбивать этими ударами головы". МакГрегор опубликовал видео с тренировки по боксу "Собираюсь разбивать этими ударами головы". МакГрегор опубликовал видео с тренировки по боксу
4 апреля, 17:08
UFC
Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым
4 апреля, 15:20
UFC
Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову
3 апреля, 22:51
UFC
Чемпионка UFC вызвала на бой Ронду Роузи Чемпионка UFC вызвала на бой Ронду Роузи
3 апреля, 09:28
UFC
Дамир Исмагулов объявил о следующем бое в UFC Дамир Исмагулов объявил о следующем бое в UFC
3 апреля, 00:03
UFC
Бывший боец UFC восхитился казахстанцем после трех досрочных побед Бывший боец UFC восхитился казахстанцем после трех досрочных побед
2 апреля, 13:58
UFC
Шавкат Рахмонов оставил "Сенсации" из UFC загадочное послание Шавкат Рахмонов оставил "Сенсации" из UFC загадочное послание
2 апреля, 08:19
UFC
Чимаев заявил о желании забрать пояс у действующего чемпиона UFC Чимаев заявил о желании забрать пояс у действующего чемпиона UFC
1 апреля, 17:13
UFC
"Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC "Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC
1 апреля, 16:32
UFC
Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире
1 апреля, 12:51
UFC
Казахстанский боец UFC обратился к Головкину Казахстанский боец UFC обратился к Головкину

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus