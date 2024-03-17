Участники соглавного боя UFC устроили потасовку после вердикта судей (Видео)

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 88, в его соглавном событии сошлись американец Брайан Баттл (10-2) и конголезец Анге Луса (10-3), передают Vesti.kz.

Их бой признан несостоявшимся. Баттл во втором раунде попал пальцем в глаз Лусе. Тот не смог продолжить поединок. После вынесения вердикта оба устроили словесную потасовку и казалось бы решили выяснить отношения на кулаках, но их вовремя растащили по сторонам.

Напомним, что в главном бою ивента встретились тяжеловесы австралиец Тай Туйваса (14-7) и поляк Марчин Тыбура (25-8), он закончился сабмишеном, подробности - тут.