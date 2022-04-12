Три перспективных казахстанца, которые могут попасть в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

В настоящее время в лучшем ММА-промоушене мира UFC выступают пять бойцов, выходящих в клетку с казахским флагом. С учетом развития и повышения интереса к смешанным единоборствам в стране можно надеяться, что в скором времени в американской организации будут новые спортсмены из Казахстана. Корреспондент Vesti.kz - о трех файтерах, у которых есть потенциал попасть в UFC.

В первую очередь следует назвать представителя наилегчайшего дивизиона, экс-чемпиона M-1 Global и Naiza, действующего бойца лиги Brave CF из команды DAR Pro Team - Асу Алмабаева (15-2). Трудно поверить, что "Зульфикар" начинал с рекорда 4-2 и даже был на серии из поражений.

Сейчас же на его счету 11 викторий кряду. Он побеждает везде, вне зависимости от места проведения боя и лиги, в которой выступает. На его счету выигрыши в поединках с такими неуступчивыми соперниками, как Александр Доскальчук (10-3), Кайк Аленкар (10-2) и другими.

Кто знает, возможно, если не в этом, то в следующем году 28-летний Алмабаев попадет в UFC. Он стремится к этому и верит, что у него есть, что показать американской публике.

Другой боец наилегчайшего веса, Азат Максум (14-0), тоже имеет хорошие перспективы. Но пока 26-летнему файтеру нужно еще немного поработать, ведь по достижениям от своего соотечественника Алмабаева он чуточку отстает.

Максум - непобежденный боец, бывший чемпион Octagon League, дважды выигрывал на турнирах Brave CF. 11 из 14 побед он одержал досрочно. Причем Азат может как отправить соперника в нокаут, так и заставить сдаться после проведения приема.

Пока он не является звездой такого же калибра, как Алмабаев. Но в скором времени и он имеет шансы постучаться в двери UFC, к которым стремятся тысячи бойцов со всего мира.

Третий спортсмен, о котором хотелось бы сказать, - это Николай Самусев (8-0) - действующий чемпион полулегкого веса Naiza. Пока он провел не так много профессиональных боев, как те же Асу и Азат, но здесь нужно учесть, что ему всего 23 года.

Несмотря на бойцовскую молодость, Самусев достаточно зрело и уверенно ведет свои поединки и редко оставляет оппонентам шансы на успех. В апреле прошлого года Николай стал чемпионом Naiza, а в ноябре провел успешную защиту пояса, нокаутировав противника во второй пятиминутке.

Еще пару защит пояса, и Самусеву нужно будет двигаться дальше. Вряд ли стоит ожидать прямого попадания в UFC из отечественного промоушена, но вот использовать другие пути-трамплины, как тот же Brave CF, вполне можно.

Напомним, что в женском наилегчайшем весе Казахстан в UFC представляет Мария Агапова (10-3). Также свой флаг прославляют Жалгас Жумагулов (14-6, наилегчайший), Сергей Морозов (17-5, легчайший), Дамир Исмагулов (23-1, легкий) и Шавкат Рахмонов (15-0, полусредний).

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Фото: Naiza FC (1,3), Brave CF (2)©️

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