Тренер Рахмонова сделал заявление о реванше в UFC

Тренер непобежденного казахстанского бойца UFC в полусреднем весе Шавката Рахмонова Эдуард Базров прокомментировал возможность реванша с ирландцем Иэном Гэрри - единственным соперником, сумевшим пройти с Рахмоновым всю дистанцию поединка, передают Vesti.kz.

Их бой состоялся в декабре прошлого года и завершился победой казахстанца решением судей.

"На данный момент нас не интересует бой против Иэна Гэрри, это пройденный этап для нас. Может, в будущем, да. Сейчас для нас главное продолжить победную серию, выйти и доказать, что мы достойны биться за пояс. Конечно, было бы справедливо, чтобы нам сразу дали бой за пояс, но, думаю, мы проведем еще один бой до этого момента. А Иэн Гэрри - пусть говорит, но для нас он пройденный этап уже. Пусть тренируется и доказывает все в октагоне, - рассказал Базров в интервью Betonmobile.