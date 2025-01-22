Тренер чемпиона UFC назвал условия боя c Рахмоновым

Американец Хавьер Мендес, тренер Ислама Махачева, прокомментировал шансы россиянина выиграть чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, где вторым номером является казахстанец Шавкат Рахмонов, передают Vesti.kz.

На прошлой неделе Махачев финишировал в первом раунде бразильца Ренато Мойкано и защитил свой титул в легком весе.

- Каковы шансы, что Ислам проведет следующий бой за титул в полусреднем весе?

- Зависит от обстоятельств. Если Шавкат (Рахмонов) победит Белала (Мухаммада). Я не болею за Шавката, но он ведь прекрасный боец. Или возможно, Белал победит и поднимется в средний вес. И тогда Ислам тоже может пойти в полусредний вес. Это тоже хороший вариант. Идеальная ситуация для нашей команды. Вообще Ислам способен стать тройным чемпионом UFC, я в это верю, — цитирует Мендеса Sport24.

Мухаммад и Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, прошедший 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), однако американец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри и проиграл судейским решением Шавкату. После этой победы казахстанец поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Мухаммад надеется, что сорвавшийся бой с Рахмоновым состоится в мае или июне.