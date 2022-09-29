Топовый боец UFC объяснил свой выбор в пользу боя с "Казахом"

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:29
©instagram.com/arm_011

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян опубликовал в соцсетях пост относительно предстоящего поединка в UFC с казахстанцем Дамиром Исмагуловым по прозвищу "Казах". Они встретятся 17 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Как обычно, бойцы из топ-10 не хотят драться со мной, а я не буду сидеть и ждать кого-то из этих парней. В отличие от остальных, я принимаю любой бой, который мне предлагают. Не ищу легких поединков и буду и дальше драться с самыми сложными соперниками в дивизионе", - написал Царукян на своей странице в Instagram.
 

Добавим, что Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е.

"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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