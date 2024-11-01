Топовый боец UFC с 15-0 бросил вызов Рахмонову после отказа чемпиона

Непобежденный ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) бросил вызов казахстанцу Шавкату Рахмонову (18-0), который остался без соперника, после того как чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) снялся с намеченного на 7 декабря поединка, сообщают Vesti.kz.

Гэрри занимает седьмое место в рейтинге UFC дивизиона, тогда как "Номад" замыкает тройку.

"Два не имеющих поражений бойца. В любое время и в любом месте", - написал Гэрри в Instagram.

В другом сообщении ирландец опубликовал фрагмент старой пресс-конференции, в котором рассуждает о бое с Рахмоновым.

"Шавкат, 18–0, без поражений. Я с удовольствием встретился бы с ним. Мы тренировались вместе, я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, но хочу стать первым, кто победит его, и знаю, что могу это сделать. Меня очень интересует эта встреча. Уважаю этого парня, просто не хочу, чтобы кто-нибудь победил его раньше меня. У него восемнадцать побед без поражений, у меня пятнадцать и ноль поражений - давайте устроим бой и выясним, кто сильнее".

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В последний раз Гэрри выходил в октагон в июне на UFC 303, где он победил единогласным решением Майкла Пейджа. Его послужной список насчитывает пятнадцать побед, включая восемь досрочных, и ни одного поражения.

У Рахмонова восемнадцать досрочных побед в таком же количестве боев. Казахстанец не дрался с декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

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