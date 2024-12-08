Токаев обратился к Рахмонову после его седьмой победы в UFC

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Рахмонова с победой в UFC над ирландцем Иэном Гэрри, передает Vesti.kz.

Поединок Рахмонова с Гэрри прошел в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов и судьи единогласно отдали победу казахстанцу.

"Глава государства пожелал казахстанскому атлету дальнейших успехов в профессиональном спорте", - говорится в официальном сообщении Акорды.

После боя казахстанец высоко оценил своего соперника, а также позвал в "клетку" действующего чемпиона дивизиона американца Белала Мухаммада (24-3).

В последний раз Рахмонов выходил в "клетку" в декабре 2023 года, когда досрочно победил бойца из США Стивена Томпсона (17-8-1). Теперь на его счету семь побед в UFC.