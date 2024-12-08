Досрочной победой завершился главный бой вечера UFC с участием Рахмонова

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел главный бой турнира UFC 310, в котором сошлись бразильский файтер Алешандре Пантожа (28-5) и японец Кай Асакура (21-4), передает Vesti.kz.

На кону стоял титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором Пантожа задушил соперника в первом раунде. Таким образом, Алешандре одержал 29-ю победу в карьере, а Асакура потерпел пятое поражение в ММА.

Напомним, что в со-главном событии турнира казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) сразился с Иэном Гэрри (15-1) и одержал победу единогласным решением судей.

Добавим, что изначально на этом турнире Рахмонов должен был драться с чемпионом организации американцем Белалом Мухаммадом (24-3), но тот снялся из-за проблем со здоровьем. После боя казахстанец встретился с Белалом и обменялся с ним любезностями.

Бизнесмен из Казахстана подрался с бойцом UFC перед боем Рахмонов - Гэрри



