Титульный бой Рахмонов - Мухаммад отменен: UFC нашел им замену

Накануне стало известно, что чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) снялся с последнего номерного турнира года - запланированного на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) ивента UFC 310, сообщают Vesti.kz.

Там он должен был провести первую защиту титула в бою против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонов (18-0). Однако их бой отметили. Позже Белал объяснил свой отказ.

По информации инсайдеров, Рахмонов также не выступит в карде. Хотя сам Шавкат выразил готовность подраться с любым претендентом за временный титул на UFC 310.

Между тем MMA Mania информирует, что UFC уже нашел им замену. В промоушене обратились к чемпиону-полутяжу бразильцу Алексу Перейре (12-2) и предложили тому принять бой с дагестанцем Магомедом Анкалаевым (19-1-1).

Ранее сам Перейра планировал взять паузу в выступлениях. Бразилец в этом году обновил рекорд UFC по скорости проведения трех кряду успешных защит титула (Джамал Хилл, Иржи Прохазка и Халил Раунтри за 175 дней).

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Рахмонов последний раз дрался в UFC в декабре 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Мухаммад в июле победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него чемпионский пояс.