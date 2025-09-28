Сумасшедшим камбэком обернулся бой экс-соперника Рахмонова в UFC

38-летний американский ветеран полусреднего веса Нил Мэгни (31-13) выдал невероятное выступление в главном карде турнира UFC в Перте (Австралия). Его соперником был местный боец Джейк Мэттьюс (22-8), сообщают Vesti.kz.
В первых двух раундах преимущество 31-летнего Мэттьюса было немыслимым. В каждом из отрезков он доминировал над соперником в партере и был очень близок к финишу.
Казалось, что опытного Мэгни не ждёт ничего хорошего, однако он выдал суперкамбэк, поймав Джейка на удушающий за две минуты до конца третьего раунда!
Для Нила это 31-я победа в профессиональной карьере и вторая подряд (обе - досрочные). У Мэттьюса прервалась серия из трёх удачных поединков.
Отметим, что в июне 2022 года Мэгни досрочно уступил казахстанцу Шавкату Рахмонову.