Сумасшедшим камбэком обернулся бой экс-соперника Рахмонова в UFC

38-летний американский ветеран полусреднего веса Нил Мэгни (31-13) выдал невероятное выступление в главном карде турнира UFC в Перте (Австралия). Его соперником был местный боец Джейк Мэттьюс (22-8), сообщают Vesti.kz.

В первых двух раундах преимущество 31-летнего Мэттьюса было немыслимым. В каждом из отрезков он доминировал над соперником в партере и был очень близок к финишу.

Казалось, что опытного Мэгни не ждёт ничего хорошего, однако он выдал суперкамбэк, поймав Джейка на удушающий за две минуты до конца третьего раунда!

Стоит отметить, что после двух раудов все трое судей отдавали предпочтение австралийцу - 20-18. Это значит, что у Мэгни практически не было шансов выиграть решением.

Для Нила это 31-я победа в профессиональной карьере и вторая подряд (обе - досрочные). У Мэттьюса прервалась серия из трёх удачных поединков.

Отметим, что в июне 2022 года Мэгни досрочно уступил казахстанцу Шавкату Рахмонову.