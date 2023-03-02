"Стилистически по-другому боксирует". Рахмонов рассказал о Головкине

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:49
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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью "Матч ТВ" рассказал о своем отношении к соотечественнику Геннадию Головкину, победившему в свое время 15 боксеров за титул чемпиона мира в среднем весе, передают Vesti.kz

- Долгое время самым известным представителем единоборств из Казахстана был Геннадий Головкин. А у вас есть какие-то общие знакомые?

- Общие знакомые есть, но лично мы не общались. Бои его я всегда смотрел.

- Реально что-то у него взять?

- Гена - очень хороший боксер, но стилистически и тактически он по-другому боксирует. Чему-то учимся мы, конечно, но чаще ты просто смотришь на кого-то, потому что тебе нравится, как он бьет или как он борется. Сложно всегда смотреть на других, чтобы что-то изучать.

Ранее Рахмонов рассказал, готов ли завершить карьеру за пять миллионов долларов?

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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