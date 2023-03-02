UFC vs завершение карьеры за 5 миллионов долларов: Шавкат Рахмонов сделал выбор

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов дал интервью "Матч ТВ" и ответил, готов ли он завершить карьеру, если бы ему предложили хорошие деньги, сообщают Vesti.kz.

- Если бы вам предложили пять миллионов долларов, чтобы вы завершили карьеру?

- Не знаю, от ситуации зависит.

- А за 10 миллионов UFC бы могла от вас откупиться?

- Не знаю. Как бы там ни было, у меня цель пояс забрать. А потом посмотрим и подумаем.

Напомним, что Рахмонов следующий бой в UFC проведет против американца Джеффа Нила. Он состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) и войдет в главный кард турнира.

В рейтинге полусредневесов UFC американец занимает седьмое место, казахстанец - девятое.

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