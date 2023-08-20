Стерлинг высказался о поражении нокаутом от О'Мэлли на UFC 292

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (23-4) поделился своими мыслями после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли (17-1) в главном событии турнира UFC 292 в Бостоне (США), сообщают Vesti.kz.

Стерлинг проиграл техническим нокаутом во втором раунде, в результате чего уступил свой чемпионский пояс О’Мэлли.

"Шон намного лучше, чем я думал. В преддверии этого боя я знал, что его финты, его тайминг будут на высоте. Думал, что нам удалось найти высоких спарринг-партнеров, чтобы имитировать это. Но он проделал отличную работу. Он двигался, не давал прижимать себя к клетке.

Поздравляю его и его команду, не могу сказать про него ничего плохого. Только уважение в конце концов. Он также шел за мечтой, и я думаю, каждый из этой публики (на трибунах) должен делать то же самое каждый день своей жизни. Пытайтесь идти за мечтой, добейтесь того, чем вы будете гордиться, вы и ваша семья.

Я и раньше проигрывал, я улетал в нокаут, но вернулся и стал чемпионом UFC. Не удивляйтесь, если я снова вернусь на эту позицию и опять возьму пояс.

(Переход в полулегкий вес?) Конечно, нужно все обдумать, потому что если Шон так меня поймал, не представляю, что бы сделал Волкановски. Так что мне предстоит покопаться в себе. Но как я сказал, я уже падал и каждый раз поднимался", - приводит слова Стерлинга vRINGe.com.

Напомним, что в соглавном бою UFC 292 китаянка Чжан Вэйли защитила свой титул в минимальном женском весе, одержав победу над бразильянкой Амандой Лемос. А в карде турнира бывший соперник Шавката Рахмонова Нил Мэгни из США потерпел поражение от ирландца Иэна Гэрри. Последнего, кстати, захотели увидеть в поединке с казахстанцем.

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