Стали известны обладатели бонусов на UFC 311. Деньги получил даже Нурмагомедов

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги первого номерного турнира 2025 года - UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США). Он озвучил имена тех бойцов, кто получил бонус по итогам вечера боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лучшим поединком турнира было признано противостояние Мераба Двалишвили (19-4) и Умара Нурмагомедова (18-1), которое закончилось победой грузинского чемпиона единогласным решением судей.

Бонусы за лучшее выступление вечера получили Иржи Прохазка (31-5-1) и Жаилтон Алмейда (22-3). Первый нокаутировал Джамала Хилла (12-3-0-1), а второй финишировал Сергея Спивака (17-5).

Таким образом Двалишвили, Нурмагомедов, Прохазка и Алмейда получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса, это около 26,5 миллиона тенге.

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