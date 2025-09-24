Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Вчера 23:50
 

Стали известны дата нового боя Шавката Рахмонова в UFС и его соперник

  Комментарии (1)

Поделиться
Стали известны дата нового боя Шавката Рахмонова в UFС и его соперник Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©

Стало известно, когда казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) проведет свой следующий бой в UFC, а также его вероятный соперник, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Стало известно, когда казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) проведет свой следующий бой в UFC, а также его вероятный соперник, передают Vesti.kz.

Об этом рассказал Фаниль Рафиков, который является одноклубником Рахмонова. По его словам, "Номад" вернется в октагон только в 2026 году.

"Насколько я знаю, Шавкат попросил на начало следующего года бой, потому что на ноябрь уже объявлен бой Пратес — Эдвардс. Брэди в поисках соперника. Возможно и чемпион сменится, возможно не сменится. Поэтому это один из самых интересных дивизионов на данный момент и смотреть за этой историей очень интересно.

Ну, хотелось бы поскорее увидеть Шавката и, я думаю, что скорее всего мы увидим бой с Белалом Мухаммадом", — заявил Рафиков.

Отметим, что свой последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024 года в Лас-Вегасе (США), когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри. Хотя изначально соперником казахстанца должен был стать Мухаммад, владевший на тот момент поясом чемпиона UFC в полусреднем весе, но американец выбыл из-за травмы. 

После этого бой Шавката и Белала перенесли на май 2025 года, но на этот раз снялся уже казахстанец. В результате против Мухаммада вышел австралиец Джек Делла Маддалена (18–2), который одержал победу и отобрал пояс.

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 23:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вердер
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!