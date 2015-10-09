Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Барыс" остался без капитана на матч КХЛ

ХК "Барыс" сообщил о болезни капитана Кирилла Савицкого, который не сможет сыграть в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", передают Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня 25 сентября в Астане.

"Предстоящий матч из-за болезни пропустит капитан "барсов" Кирилл Савицкий. Эмиль Галимов не поможет своей команде из-за дисквалификации", - гласит сообщение клуба.

Напомним, в текущем сезоне Савицкий сыграл семь матчей, набрав четыре очка (2+2)

Что касается Галимова, то российский хоккеист в текущем сезоне он провел за астанчан семь матчей, набрав шесть очков (1+5).

