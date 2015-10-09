Чёткая цель Алимханулы: казахстанский боксер показал подготовку в США

Казахстанский чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) начал подготовку к очередному поединку в США, сообщают Vesti.kz.

В социальных сетях Жанибек поделился видео, на котором идёт работа в зале и каким будет его путь к возвращению на ринг.

"Четкая цель! Упорный труд! Настойчивость! Тренировки проходят на высочайшем уровне", - написал казахстанский боксер в своих соцсетях.

Clear goal! Hard work! Perseverance! Training is going on at the highest level 🔥 pic.twitter.com/O52mVEAQtb — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 25, 2025

На данный момент не сообщается о том, с кем и когда "Казахский стиль" проведет следующий бой. Ранее говорилосб, что Алимханулы договорился о поединке с Адамесом, однако позже стало известно, что их бой снова откладывается.

В последний раз Алимханулы выходил на ринг 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.