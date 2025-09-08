Стала известна причина первого поражения бойца в UFC

Бразильский средневес Кайо Борральо (17-2) впервые в карьере потерпел поражение в UFC. Это произошло в главном событии турнира UFC Fight Night 258, который прошёл в минувшие выходные в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
Борральо уступил по очкам французу кумыкского происхождения Нассурдину Имавову (17-4), для которого это 17-я победа в профессиональной карьере при четырёх поражениях.
Главный бой обернулся первым поражением в UFC
Американский боец Шон Стрикленд (29-7), который хорошо знает Борральо по спаррингам, прямо указал на причину поражения:
"Кайо — мой приятель, но он идиот. Он тренировался с нами и был совершенно бесполезен.
Я спросил его: "Что с тобой не так?"
Кайо ответил: "Я на сушке, я запасной".
То есть ты отказываешься от 4 недель лагеря, сидишь на сушке дважды в неделю, при том что у тебя скоро бой?
Кто бы тебе это ни посоветовал, пожалуйста, ударь его".