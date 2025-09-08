Стала известна причина первого поражения бойца в UFC

Бразильский средневес Кайо Борральо (17-2) впервые в карьере потерпел поражение в UFC. Это произошло в главном событии турнира UFC Fight Night 258, который прошёл в минувшие выходные в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Борральо уступил по очкам французу кумыкского происхождения Нассурдину Имавову (17-4), для которого это 17-я победа в профессиональной карьере при четырёх поражениях.

Главный бой обернулся первым поражением в UFC

Американский боец Шон Стрикленд (29-7), который хорошо знает Борральо по спаррингам, прямо указал на причину поражения:

"Кайо — мой приятель, но он идиот. Он тренировался с нами и был совершенно бесполезен.

Я спросил его: "Что с тобой не так?"

Кайо ответил: "Я на сушке, я запасной".

То есть ты отказываешься от 4 недель лагеря, сидишь на сушке дважды в неделю, при том что у тебя скоро бой?

Кто бы тебе это ни посоветовал, пожалуйста, ударь его".

До этого поражения Борральо выиграл все семь боёв в UFC. В рейтинге дивизиона он занимает седьмое место, тогда как Имавов — второй. Чемпионом среднего веса остаётся Хамзат Чимаев (15-0) из ОАЭ, который в августе отобрал титул у южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (23-3).