Стала известна дата следующего боя Жалгаса Жумагулова в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:38
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Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов узнал дату следующего боя в UFC. Об этом в интервью "Спорт Шредингера" сообщил менеджер файтера Саят Абдрахманов, передает корреспондент Vesti.kz.

Жумагулов находится в США и тренируется в известном зале American Top Team. Отметим, что для казахстанца это будет последний бой по контракту с UFC.

"Он выступит в мае на номерном турнире. В ближайшее время объявят, с кем он будет драться. Он готовится уже. Несколько недель находится в США. Готовится, полностью заряжен на поединок", - отметил Абдрахманов.

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Свой предыдущий бой в UFC казахстанец провел в декабре в Лас-Вегасе, когда проиграл спорным судейским решением американцу Чарльзу Джонсону. После этого Жумагулов объявил о завершении карьеры, однако спустя некоторое время все же решил отработать контракт с UFC.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC Абдрахманов Саят

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