Средневес UFC из Узбекистана сделал признание о бое с Рахмоновым

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Боец UFC из Узбекистана Нурсултон Рузибоев собирается сменить весовую категорию и не исключает возможного поединка против казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

- Ты бьешься в среднем весе, где одна из главных звезд - Хамзат Чимаев. Как представляешь себе бой с ним?

- Это очень интересный вопрос, я никогда не думал об этом. После этого или еще одного боя я хочу в 77 кг драться - тогда посмотрим, что будет, - сказал Рузибоев "СЭ".

- В 77 один из топов - это Шавкат Рахмонов. А ты допускаешь бой с Шавкатом?

- Раньше, когда я дрался в казахских лигах, когда еще меня не было в UFC, и его также не было (в UFC), очень много людей хотели, чтобы мы с ним подрались, но сейчас он в топ-3. Если я дойду до этого момента, то посмотрим.

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Рузибоев проведет поединок против американца Седрика Дюма. Летом прошлого года Нурсултон дебютировал в UFC с досрочной победы над бразильцем Бруно Феррейрой в первом раунде.

Ранее также стало известно о возвращении в октагон Чимаева, официально был назван его новый соперник, подробности - тут.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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