Рахмонов? Назван новый соперник Чимаева: есть дата и место боя

Шведо-эмиратский боец UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон летом. Об этом у себя в соцсетях проинформировал глава американского промоушена Дана Уайт, передают Vesti.kz.

22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии он встретится против австралийца Роберта Уиттакера. Их бой станет главным событием ивента.

Уиттакер занимает третье место в рейтинге средневесов UFC, а Чимаев находится на 11-й позиции.

