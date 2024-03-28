Рахмонов? Назван новый соперник Чимаева: есть дата и место боя

Шведо-эмиратский боец UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон летом. Об этом у себя в соцсетях проинформировал глава американского промоушена Дана Уайт, передают Vesti.kz.

22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии он встретится против австралийца Роберта Уиттакера. Их бой станет главным событием ивента.

Уиттакер занимает третье место в рейтинге средневесов UFC, а Чимаев находится на 11-й позиции.

BOOOOOOM!!!!!!



UFC is heading to Saudi Arabia for the first time with a BAD ASS card, headlined by Whittaker vs Chimaev LIVE and FREE on ABC on June 22nd pic.twitter.com/2OZW2AEmLH — danawhite (@danawhite) March 28, 2024

Отметим, что Чимаев ранее выступал с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в одном дивизионе (полусреднем), однако позже Хамзат решил подняться в средний вес. Многие болельщики жаждали увидеть их очный поединок. Рахмонов отмечал, что все зависит от ситуации: "Если суждено подраться, бой никуда не убежит. У меня только спортивный интерес относительно этого поединка".

В соглавном событии турнира в Саудовской Аравии встретятся российские тяжеловесы - Сергей Павлович и Александр Волков.