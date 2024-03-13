Рахмонов? Назван возможный соперник Чимаева

Экс-боец UFC и блогер Чейл Соннен прокомментировал возможный следующий поединок непобежденного арабо-чеченского бойца самого престижного промоушена Хамзата Чимаева (13-0), сообщают Vesti.kz.
"Я верю, что американец Бо Никал может выскочить в октагон против Хамзата Чимаева", - заявил Соннен на своем ютуб-канале.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Чимаева будет новозеландец Исраэль Адесанья. Бой должен пройти 23 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. В последнем бою, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), он решением большинства судей победил нигерийца Камару Усмана.
Добавим, что Ника 13 апреля проведет бой с американцем Коди Брандейджем на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).
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