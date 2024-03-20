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Новости спорта MMA UFC

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Просто невероятно! Сколько времени в клетке затратил Рахмонов за 18 боев?

Просто невероятно! Сколько времени в клетке затратил Рахмонов за 18 боев?
©UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) известен не только идеальным рекордом в смешанных единоборствах (ММА), но и тем, что все свои поединки завершил досрочно. На его счету восемь побед нокаутом и десять выигрышей болевыми и удушающими приемами. Ни одному из соперников 29-летнего бойца не удалось добраться даже до решения судей. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько времени Рахмонов провел в клетке во всех своих профессиональных боях.

Ровно половину, девять из 18 поединков, Рахмонов завершил уже в первом раунде. Еще семь финишей случилось во втором раунде. До третьей пятиминутки в одной клетке с Шавкатом дотянули лишь Фаридун Одилов и Джефф Нил.

Всего в клетке небитый казахстанец провел два часа и одну минуту ровно! Представьте, это 121 минута в клетке. В среднем, каждого оппонента Рахмонов финишировал за 6,7 минуты. С учетом того, какой серьезный послужной список у Шавката, это просто невероятный показатель.

Если Рахмонов за всю почти десятилетнюю карьеру провел в боях 121 минуту, то вот какие показатели у других топовых бойцов UFC:

Чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3-0-1) только на шесть (!) своих последних поединков затратил больше времени - 129 минут и 22 секунды! Такие показатели взялись не с небес, дело в том, что британец очень любит доводить поединки до пятого раунда.

А у экс-чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (26-4) в семи последних поединках насчиталось 116 минут и 42 секунды. А ведь общее количество профессиональных боев Эдвардса и Волкановски равно или близко к 30. И представьте, сколько времени они затратили в клетке за все время и сколько урона на себя приняли. Шавкат же не теряет время зря, и всегда старается быстро нейтрализовать противника.

Российский чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) 64 процента своих победных поединков завершил досрочно. Он считается одним из самых доминирующих бойцов промоушена. Но показатели Шавката недоступны даже ему. Так, последние 12 поединков в UFC он провел за 122 минуты и 15 секунд (это, опять-таки, больше, чем Рахмонов за все свои 18 боев).

Поэтому статистика казахстанской звезды UFC поистине уникальна. По темпу быстроты поединков его опережает разве что Хамзат Чимаев (13-0), который в среднем заканчивает свои поединки за пять минут. Но не стоит забывать, что он провел только 13 профессиональных боев, и что дважды он доводил дело до решения, а Шавкат финишировал каждого.

Отметим, что самый быстрый бой Рахмонова завершился за 49 секунд. Это случилось в июле 2015-го на совместном турнире M-1 и "Битвы номадов" в Астане. В тот вечер Шавкат поймал на удушающий прием поляка Михала Винцека. На тот момент у казахстанца был рекорд 3-0, а у поляка - 5-2. 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Махачев Ислам Чимаев Хамзат

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