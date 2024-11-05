Он создал проблемы Чимаеву и ему нечего терять. В чем опасность Усмана для Рахмонова в UFC?

Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC нигериец Камару Усман (20-4) является предпочтительным вариантом для казахстанца Шавката Рахмонова (18-0). Ранее Номад остался без титульного боя на UFC 310 из-за проблем чемпиона дивизиона Белала Мухаммада (24-3-0-1) со здоровьем. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Усмана нельзя недооценивать, и чем он действительно опасен.

Следующим поединком 30-летнего Рахмонова должен был стать титульный бой с чемпионом Мухаммадом. 8 декабря они должны были возглавить заключительный номерной турнир года - UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Однако планам не суждено было сбыться - Мухаммад из-за инфекции на ноге слетел с боя.



На момент отмены боя Рахмонов уже находился в Майами (Флорида, США), где готовился к титульному противостоянию. Узнав о последних новостях, в команде казахстанца решили, что они должны провести бой с кем-то другим из топа дивизиона. Причем рассчитывают не просто на бой, а на поединок за титул временного чемпиона.

Один из первых, кто намекнул на готовность сразиться с Шавкатом, стал второй номер рейтинга и бывший чемпион Усман. Вылетевший из строя Мухаммад тоже предположил, что его несостоявшийся соперник может подраться с Камару, но он против того, чтобы в их противостоянии на кону стоял титул, пусть и временный.

"Я думаю, у нас только один выбор есть - это Усман. Он сам, вроде, не против. Самое главное, от UFC зависит, как будут договариваться с Усманом. А так, я готов подраться, без проблем. Он свободен, я свободен, других соперников я не вижу. А мы друг другу подходим по уровню и рейтингу. Все, ждем титульный бой за "временный" пояс, что тут можно сказать?", - признался Рахмонов.

Усман опасен? У бывшего чемпиона целый багаж опыта

Усману уже 37 лет, и он не дрался больше года. Но списывать со счетов его все равно нельзя. Он один из самых легендарных чемпионов в истории полусреднего дивизиона UFC, о чем свидетельствуют пять успешных защит титула и серия из 15 победных боев в американском промоушене.

Он восемь раз добирался до пятого раунда в UFC, хотя в двух последних случаях проиграл Леону Эдвардсу. Но ввиду опыта Усман прекрасно знает, как распределять свои силы и ресурсы, особенно в длинных боях. Рахмонов же никогда не бился даже 15 минут, финишировав всех оппонентов до конца третьего раунда.

Когда Шавкат дебютировал в UFC, у Усмана уже было 12 побед в промоушене и две успешные защиты титула.





Удивил весь мир и создал самые большие проблемы Чимаеву

В прошлом году Усман согласился выйти на замену на девятидневном уведомлении против устрашающего Хамзата Чимаева, причем не в родном полусреднем весе, а в среднем дивизионе! Мало кто давал Камару какие-либо шансы, тем более он два раза подряд проиграл Эдвардсу.

В первом раунде Чимаев задавил оппонента прессингом. Провел тейкдаун, контролировал более четырех с половиной минут, донес свыше 60 ударов, предпринял попытку сабмишена. Но Усман все выдержал, пусть и проиграл раунд со счетом 8-10 по мнению троих судей.

Однако нигерийского ветерана такое начало только раззадорило, ведь ранее его никто не валял по канвасу, как Хамзат. И в следующих двух раундах он создал сопернику ряд сложностей. В итоге он выиграл оба оставшихся раундов (двое из трех судей отдавали Усману 10-9). Общие же итоги были следующими - 27-29, 28-28, 27-29 в пользу Чимаева.

Даже памятный бой с Гилбертом Бернсом для Чимаева складывался не так сложно - там он отдал сопернику лишь один раунд и победил единогласным решением, а не решением большинства, как с случае Камару. А ведь это было короткое уведомление в совсем другой весовой категории.

После недавнего разноса Чимаевым экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера становится понятно, что Усман - невероятной силы боец, причем тут сила не только с точки зрения физики, но и сила духа.

Ему будет нечего терять в бою с Рахмоновым

Это действительно так. Победа даст Усману много хайпа, ведь он станет первым, кто остановит, казалось бы, непобедимого Рахмонова. Если же случится поражение, то никто не будет критиковать Камару, так как он уже немолод, а еще вышел на замену против незнающего поражений соперника.

Усман уже был чемпионом, причем долгое время. Если он не вернет себе титул, даже с приставкой "временный", это не будет для него катастрофой. Вероятно, что, в случае неудачи, он просто завершит карьеру. Учитывая, что за последние 13 месяцев он не выходил в октагон, создается впечатление, что, в принципе, Усман может спокойно жить и без боев.

А вот архивное видео совместной работы Рахмонова и Усмана в зале Kill Cliff FC:

Отметим, что до турнира UFC 310 осталось 33 дня. Если в ближайшие дни матчмейкерам UFC не удастся договориться с Усманом, то не исключен вариант, что Шавкат так и не выступит до конца 2024 года. Такого сценария, конечно, хотелось бы избежать.

Фото: Х/UFC©️