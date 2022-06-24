"Совсем другое дело". Прогноз на бой Рахмонова за место в топ-10 UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Уже в это воскресенье непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) впервые встретится с представителем топ-10 полусреднего веса. Корреспондент Vesti.kz сделал прогноз на противостояние "Номада" и опытного американца Нила Мэгни (26-8).

Для 27-летнего Рахмонова, который выиграл досрочно все 15 поединков в профессиональной карьере, это будет четвертый бой под эгидой американского промоушена. Он впервые выступит против бойца топ-10, да еще и в соглавном событии вечера.

Соперник Рахмонова по бою на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) - 34-летний Мэгни, который бьется в UFC с 2013 года. Сейчас Нил идет на серии из двух побед. Трижды за свою карьеру "Гаитянская сенсация" возглавлял турниры UFC, выступая в пятираундовых схватках.

Мэгни - самая серьезная проверка в карьере Рахмонова к настоящему моменту. Но потенциал казахстанца очень большой и гораздо превышает текущие позиции американца. Шавкат работает по принципу лестницы, постепенно повышая уровень оппозиции.

Если Рахмонову удастся победить Мэгни, то он будет иметь хорошие шансы на попадание в топ-10. Особенно укрепит его положение в рейтинге 16-й финиш. Сделать это не так уж просто, ведь Мэгни заслуженно находится в топ-10.

Однако прессинг и универсальность Рахмонова настолько поражают, что трудно представить, за счет чего Нил может победить казахстанца. Более того, мы допускаем, что Шавкату удастся продлить серию из досрочных побед.

У Мэгни хорошая функционалка, но одно дело - биться пять раундов и показывать свои навыки (что он вполне умеет и уже не раз демонстрировал), и совсем другое - пытаться справиться с давлением молодого и постоянно прессингующего соперника, который может как забороть, так и нокаутировать.

Наш прогноз - победа Рахмонова сабмишеном. Вряд ли это противостояние дойдет до третьего раунда.

Ранее мы сделали прогноз на бой казахстанца Сергея Морозова (17-5), который выступит в предварительном карде этого же турнира.

Фото: UFC©️

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