Соглавный бой UFC за титул закончился досрочной победой

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Алешандре Пантожа (30-5) в четвертый раз успешно защитил свой титул. Это произошло на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

В соглавном бою вечера Пантожа встретился с представителем Новой Зеландии Каем Кара-Франсом (25-12). Поединок был рассчитан на пять раундов, однако завершился досрочно - в третьем раунде бразилец провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

Таким образом, Пантожа одержал 30-ю победу в профессиональной карьере, потерпев при этом пять поражений. Для Кара-Франса это поражение стало 12-м, при 25 победах.

Также в рамках UFC 317 громкую сенсацию сотворил боец, ранее побеждавший казахстанца Жалгаса Жумагулова.

Главным событием турнира станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. В нем сразятся два экс-чемпиона: непобежденный испанец Илия Топурия (16-0) и бразилец Чарльз Оливейра (35-10).