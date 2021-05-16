"Сначала победи Порье, а потом я надеру тебе задницу". Новый чемпион UFC ответил МакГрегору

Бразильский боец Чарльз Оливейра отреагировал на слова ирландца Конора МакГрегора, который поздравил его с победой над Майклом Чендлером, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Интересно, кто будет 12-м..." - написал ирландец в "Твиттере".

"Конор, лучше заботься о Порье, а потом мы все обсудим. Раз ты такой крутой, сначала победи Дастина, а потом приезжай в Бразилию, и я надеру тебе задницу! Это один из тех парней, которые очень любят болтать", - приводит слова Оливейры bjpenn.com.

Напомним, Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Титул стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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