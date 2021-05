МакГрегор отреагировал на победу Оливейры в бою за пояс Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор отреагировал на завоевание бразильцем Чарльзом Оливейрой пояса чемпиона в легком весе, который раньше принадлежал Хабибу Нурмагомедову, передают Vesti.kz.

Напомним, что сегодня на турнире UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США) Оливейра досрочно победил американца Майкла Чендлера и завоевал пояс, который стал вакантным после завершения Хабибом карьеры.

"Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе в истории. Интересно, кто станет 12-м...", - написал МакГрегор в своем твиттере.

Congrats to Olivera on becoming the 11th UFC lightweight champion.

Wonder who Twelve is...