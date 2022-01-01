"Сложно игнорировать монстра". Казахстанцу предрекли самый успешный год в UFC

Британский журналист MMA Sport Бен Смит предрек казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову самый эффективный год в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он похвалил спортсмена и назвал его сильнейшие стороны.

5 февраля в Лас-Вегасе казахстанец проведет поединок против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны.

Шавкат Рахмонов получил статус фаворита в своем третьем бою в UFC

"Это один из самых зрелищных проспектов. У него отличная борьба и очень хорошие удары. Его мышление и самообладание - на высоком уровне. Рахмонов - опасный человек. Этот год для него может стать самым ярким и успешным в промоушене. Вероятно, что он оправдает поддержку UFC. В случае яркого успеха в следующем бою сложно будет игнорировать такого монстра", - отметил Смит.

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой. В активе Харриса также два боя в UFC, в которых он одержал две победы нокаутом в первом раунде.