Шавкат Рахмонов официально объявил о проведении третьего боя в UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) проведет третий бой в UFC 5 февраля 2022 года, сообщают Vesti.kz.

Он дате поединка боец сам написал в своем аккаунте в Instagram. Как и ожидалось, соперником станет Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны. Как отметил Рахмонов, контракт на бой подписан. Место проведения пока не сообщается.

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена - в обоих он одержал победу.

Боец UFC с 17 победами подписал контракт на бой с Шавкатом Рахмоновым