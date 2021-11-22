Боец UFC с 17 победами подписал контракт на бой с Шавкатом Рахмоновым

Боец смешанных единоборств Карлстон Харрис (17-4) из Гайаны подписал контракт на бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0) в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сам файтер объявил на своей странице в Instagram. "С гордостью сообщаю, что подписал контракт на следующий бой, который состоится 5 февраля против казахстанского проспекта. Шавкат Рахмонов, погнали!" - написал Харрис.

По информации Sherdog, на 5 февраля запланирован турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Рахмонова предстоящий бой станет третьим в UFC. В двух предыдущих казахстанец одержал победы: в дебюте он досрочно победил бразильца Алекса Оливейру, а затем задушил другого бразильца Мишеля Празереса.

В активе Харриса также два боя в UFC, в которых одержал две досрочные победы в первом раунде.