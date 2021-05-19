Сколько зарабатывают за бой в UFC казахстанцы и чемпионы в их весах. Сопоставление и объяснение

Димаш Тулегенов

UFC - крупнейшая ММА-организация в мире, где собраны сильнейшие бойцы планеты. Именно в этом промоушене выступает самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes Конор МакГрегор (22-5), который за последний год обогатился на 180 миллионов долларов. Ирландец - суперзвезда, он добился своего с помощью ММА. Но лишь мизерную часть из общей суммы он зарабатывает на боях. В целом же гонорары бойцов смешанного стиля намного скромнее, чем у тех же боксеров. Корреспондент Vesti.kz сравнил доходы казахстанских файтеров UFC с чемпионами в их весовых категориях.

Мария Агапова (9-2) - 89 тысяч долларов за два боя

Агапова выступила в клетке UFC дважды, а случилось это летом 2020 года. В первом поединке она победила, но во втором потерпела поражение. Общие доходы от боев могли быть гораздо меньше, если бы не бонус за "Выступление вечера" в первом поединке, который равен 50 тысячам долларов. Но это поощрение, по словам Марии, помогло ей разобраться со всеми накопившимися финансовыми проблемами.

Сколько зарабатывает чемпионка?

Валентина Шевченко (21-3) уже несколько лет удерживает пояс в женском наилегчайшем весе. За последние два боя, с ноября 2020 года, представительница Кыргызстана суммарно заработала 582 тысячи долларов.

Жалгас Жумагулов (13-5) - 29,4 тысячи долларов за два боя

Боец наилегчайшего веса из Arlan MMA Pro Team дебютировал в UFC прошлым летом, но проиграл. Однако соперник вышел в клетку с перевесом, поэтому отдал 20 процентов своего гонорара Жалгасу. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Жумагулов тоже проиграл.

Сколько зарабатывает чемпион?

Бразильский файтер Дейвесон Фигейредо (20-1-1) удерживает титул в дивизионе с прошлого года. Последние два боя он провел в ноябре и декабре 2020 года. Фигейредо вышел на две защиты пояса в течение трех недель, установив рекорд UFC. За победу и ничью он заработал 520 тысяч долларов.

Сергей Морозов (16-5) - 13,5 тысячи долларов за дебютную схватку

Одноклубник Жумагулова из легчайшего веса дебютировал в промоушене в январе 2021 года, проиграв удушением Умару Нурмагомедову (13-0).

Сколько зарабатывает чемпион?

Американец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг (20-3) стал чемпионом лишь два месяца назад. Он получил пояс после запрещенного удара коленом от Петра Яна (15-2), отобрав у россиянина титул. Защит пояса у Стерлинга еще не было. За поединок с Яном он заработал 230 тысяч долларов.

Дамир Исмагулов (19-1) - 82,5 тысячи долларов за три боя

Казахский боец из Оренбурга (Россия) представляет в октагоне UFC две страны. За три стартовых поединка представитель команды DAR Team Pro заработал неплохую сумму, и это без всяких дополнительных бонусов. С каждой победой гонорар Исмагулова увеличивался, а в UFC он еще не проигрывал.

Сколько зарабатывает чемпион?

Самыми высокооплачиваемыми бойцами этого веса в последние годы были и есть МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов (29-0). Но здесь мы говорим именно о действующих чемпионах. Уже несколько дней обладателем пояса в легком весе является бразилец Чарльз Оливейра (31-8-0-1). За последние три боя он заработал 1,01 миллиона долларов.

Шавкат Рахмонов (13-0) - 39,1 тысячи долларов за дебютную схватку

В октябре прошлого года Рахмонов дебютировал в промоушене. Он победил именитого соперника Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-10-1-2). Шавкат получил гарантированный гонорар, удвоенный с учетом победы, а также дополнительно заработал на провале взвешивания соперником (у которого, к слову, хороший контракт с UFC. Чем больше получает соперник, проваливший вес - тем больше получит компенсации его соперник).

Сколько зарабатывает чемпион?

Как вы уже поняли, учитывается такое же количество боев, какое есть в зачете у казахстанских спортсменов. Поэтому тут мы ограничимся крайним поединком Камару Усмана (19-1). За него нигериец получил 692 тысячи долларов.

Отметим, что у каждого звездного бойца в UFC персональный контракт, который может отличаться от условий других файтеров. Кто-то из чемпионов может зарабатывать больше, а кто-то - меньше. Бывают и такие ситуации, когда ветераны, уже не демонстрирующие былого уровня, получают гонорар, которому позавидовали бы даже действующие чемпионы и претенденты на пояс. То же самое касается и бойцов с огромной фан-базой: им не обязательно быть чемпионами, чтобы зарабатывать как обладатели поясов.

Напомним, что на этой неделе пройдет турнир UFC с участием двух казахских бойцов. Одним из них является Исмагулов.

Фото: ESPN (1), UFC (2-10)©️

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