Бой между казахстанцем Азатом Максумом (15-2) и россиянином Тагиром Уланбековым (17-2) обернулся скандалом из-за несогласия многих болельщиков с результатом противостояния. Их поединок состоялся в рамках ивента UFC в Баку (Азербайджан). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о реакции сторон на шум в соцсетях и медиа.

Поединок между представителями наилегчайшего веса прошел через всю трехраундовую дистанцию. Он завершился победой файтера из Дагестана единогласным решением судей - 29-28, 30-27, 30-27.





Казахстанские спортсмены увидели победу Максума

Многие казахстанцы назвали этот вердикт "ограблением", посчитав, что Азат этот бой не проиграл. Высказались даже известные спортсмены, в числе которых Асу Алмабаев, Кайрат Ахметов, Мадияр Ашкеев и другие.

После боя представители казахстанских СМИ спрашивали об этом решении судей главу UFC Дану Уайта. Но босс крупнейшей ММА-организации уже неоднократно отвечал на подобные вопросы, повторяя, что порой проблемы действительно случаются, и что руководство в тему судейства не лезет. На пресс-конференции после ивента в Баку риторика была примерно такой же.



Кто-то считает, что причина такого вердикта - имя Хабиба Нурмагомедова, старшего товарища Уланбекова. В углу у него был не только легендарный экс-чемпион, но и нынешний король рейтинга P4P (вне зависимости от весовых категорий) Ислам Махачев. Многие связывают спорную победу с тем, что человеку, у которого в углу есть Хабиб и Ислам, не может проиграть решением.

Хотя фактически эти обвинения необоснованны, так как в UFC никто не может указывать судьям, какие оценки им выставлять, и даже Уайт нередко был в ярости от работы судей.





Фанаты "атаковали" Уланбекова и Хабиба: последовала реакция

Сразу после окончания боя недовольные болельщики заполнили комментарии под всевозможными постами в соцсетях со стороны UFC, а также членов команды Уланбекова. Особо досталось самому Тагиру и Хабибу.

Сразу отметим, что среди негодующих были и иностранные фанаты UFC, и даже некоторые россияне, но подавляющее большинство, конечно же, казахстанцы и болельщики Максума.

В итоге Уланбеков закрыл доступ к комментариям к двум своим публикациям после победы. А вот последние посты в аккаунтах Хабиба и Умара Нурмагомедова заполнены комментариями об "ограблении Максума".

Главный фан-аккаунт Хабиба дал ответ болельщикам Максума

Фан-аккаунт Za.Khabiba имеет аудиторию более чем в 600 тысяч подписчиков со всего мира. Там освещается все самое главное вокруг Нурмагомедова и членов его команды. Хабиб, Тагир и все остальные активно участвуют в жизни сообщества, а автор аккаунта является приближенным к их команде.

Конечно, недовольные результатом боя пользователи дошли и до этой странички, так как там было много контента с боя Уланбеков - Максум.

Комментарии под всеми последними постами заполнены казахстанскими флагами и требованием признать, что Уланбеков не заслужил победу. И только в ночь на понедельник фан-аккаунт дал ответ фанатам Максума с тонким намеком:

Как видим, здесь кадр из титульного поединка между Уланбековым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым в лиге Fight Nights Global в 2018 году. Решением большинства судей победу в Астане одержал Жумагулов. Тогда была обратная ситуация: команда дагестанца была несогласна с решением, а ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов обещал разобраться в этом.

"Часто ли бывает несправедливость в судейских решениях? Казахстан, наглядный пример: Уланбеков - Жумагулов. Судьи дают 49-46 там, где выиграл Уланбеков. Почему это произошло? Во-первых, бой был в Казахстане. Все судьи были именно из Казахстана. Очень большое желание завоевать у этой страны пояс - но не таким образом его завоевывать! Я подал протест сейчас. У нас есть пункт, где, если мы не можем договориться, я обращаюсь - вынесут решение. У меня есть ответ от казахской организации, я жду последнего ответа, потом я буду судиться", - говорил отец Хабиба.

Уланбеков спустя годы тоже вспоминал бой с Жумагуловым, и объяснял, что не сомневается в своей победе:

"Я тогда считал, что выиграл тот бой. И сейчас мнение не изменил. Мы - мужчины. Зачем терять голову от этого? Было и прошло. Я уважительно отношусь к Жалгасу. У меня к нему хорошее отношение. Мы подрались, подняли его руку, хотя должны были поднять мою. Несмотря на это, я уважаю этого парня и республику, откуда он родом. У нас очень много друзей и братьев в братской стране Казахстан", - говорил Уланбеков, добавив, что ему в итоге выплатили гонорар за победу.

Здесь же фан-сообщество о команде Хабиба припоминает недовольным, что семь лет назад ситуация была обратной, и что тогда, по их мнению, на казахской земле засудили Уланбекова. А эмодзи можно приравнять к просьбе или требованию замолчать и не "шуметь" в комментариях, ведь теперь "должок возвращен".



Стоит отметить, что 33-летний Уланбеков провел пять поединков в карьере против бойцов из Казахстана. Он досрочно победил Нуртилека Еркуатулы и Алмабаева, а еще решением выиграл у Шынгыса Кайранова и теперь у Максума. Единственный казахстанец, который победил Тагира - Жумагулов.

Также добавим, что девять из 11 авторитетных представителей СМИ насчитали в этом бою победу Уланбекова, и только двое отдали предпочтение Максуму. Если говорить о своем мнении, то сам факт победы Уланбекова - не повод для недовольства и оскорблений. Больше вопросов возникает к тем двум судьям, которые отдали все три раунда россиянину. Возможно, он забрал две пятиминутки, но третий отрезок точно остался за Азатом.

Поэтому здесь напрашивалась либо ничья, либо победа раздельным решением в чью-либо пользу, либо победа единогласным, но без унизительных 30-27 на судейских карточках.

Фото: скриншот со страницы IG/tagir_ulanbekov, скриншот со страницы IG/za.khabiba©️