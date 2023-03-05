Шавкату Рахмонову подобрали следующего соперника в UFC

Автор:
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:45
©UFC

Известный эксперт и журналист Игорь Лазорин в интервью корреспонденту Vesti.kz разобрал поединок между Шавкатом Рахмоновым (17-0) и Джеффом Нилом (15-5) на UFC 285. По его словам, казахстанцу вряд ли дадут титульный поединок в следующем бою.

Рахмонов одержал пятую победу в промоушене, задушив американца Нила в третьем раунде их поединка. Благодаря этому бою Шавкат удостоился бонуса за "Лучший бой вечера". 

- Почему этот бой для Шавката выдался куда более нервным? Сыграли ли роль перевес Нила на взвешивании и его более легкое восстановление после него?

- Шавкат сам решил подраться с Нилом в стойке. Это превратило поединок в более интересное зрелище, которым впечатлились мы все. Да и Дана Уайт тоже. Хотя Шавкат мог бы пробовать побороть Нила до финиша. Но он выбрал такую тактику и получил вместе с Нилом бонус за "Бой вечера". Я писал у себя в Telegram-канале перед боем, что Шавкат будет злым. Он и был злым. И когда почувствовал возможность, пошел душить.

- Сможет ли Рахмонов уже сейчас конкурировать с Ковингтоном, Усманом или Эдвардсом? Он назвал эти имена в своем интервью после боя...

- Я думаю, что Шавкату могут дать бой против Белала Мухаммада. Понятные бойцы для публики в том же Абу-Даби. И это будет финальная проверка Шавката со стороны UFC перед запуском в топ. Того же Хамзата Чимаева UFC очень быстро подняли в рейтинге, и что теперь? Теперь не знают, с кем ему давать бои. Он, по сути, как заложник. Выше соперника не дают, а остальные отказываются с ним драться. Поэтому бой Шавката с Мухаммадом видится мне интересным вариантом.

- Сам Рахмонов хочет титульник в Абу-Даби. Даст ли ему такой шанс Уайт?

- Нет, думаю, что не даст.

Заполненная казахами арена. Шавкат Рахмонов рассказал, когда и где готов подраться за пояс UFC

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Метки:
MMA Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Лас-Вегас США Чимаев Хамзат Усман Камару

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