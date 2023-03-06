Шавката Рахмонова сравнили с величайшим бойцом UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:26
©instagram.com/darteam.kazakhstan

UFC сравнил казахстанца Шавката Рахмонова с величайшим бойцом промоушена американцем Джоном Джонсом, передают Vesti.kz.

Джонс в главном бою турнира UFC 285 задушил в первом раунде француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Рахмонов также удушающим приемом капитулировал в третьем раунде американца Джеффа Нила.

"Шавкат дал нам оттенки Джона Джонса в ночь своего возвращения! Что будет дальше для Рахмонова после победы на UFC 285?" - говорится в сообщении UFC в Instagram.

Напомним, ранее Рахмонов дал интервью британской модели. Более подробно с его ответами можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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