"Не сдамся, пока душа не покинет тело". Рахмонов дал интервью британской модели

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов после победы над американцем Джеффом Нилом дал интервью британской модели и журналистке BT Sport Кэролайн Пирс, передают Vesti.kz.

Рахмонов одержал досрочную победу в третьем раунде главного карда турнира UFC 285 в Лас-Вегасе.

- Шавкат, поздравляю! Ты все еще непобедимый, удушающий в стойке в карде Джона Джонса в его стиле. Это совпадение или ты спланировал?

- Это не совпадение, но на тренировке я несколько раз это делал. Я не думал, что так получится. Я был готов драться как в стойке, так и в партере. Слава Богу, что победил!

- Было ли мотивацией, что он не сделал вес и этим самым поступил некрасиво?

- Я все понимаю, но перевес в два килограмма - много для профессионального спорта. Я бы мог отказаться, потому что это не 100-200 граммов. Болельщики в Казахстане ждали этого боя, поэтому сделал все, что мог.

- Ты обратился к Колби Ковингтону со словами "готовься" и хочешь еще получить титульный бой. Что дальше?

- Если дадут титульный бой, будет хорошо. Если Усман подерется с Эдвардсом, то где-то в октябре в Дубае или Абу-Даби можно организовать такой поединок с победителем. Посмотрим, время покажет, я готов.

- Как думаешь, кто победит в трилогии Усман - Эдвардс?

- Не знаю, прогноз не хочу давать, но готов выйти с обоими.

- Впервые с 2018 года ты дошел до третьего раунда. Для тебя важно, чтобы бой не закончился судейским решением?

- Не было таких мыслей. По правде говоря, думал про Нила, вот железный человек, сколько пропустил и меня бил, но я терпел. Я не сдаюсь, пока душа не покинет тело.

Ранее Нил после поражения обратился к Рахмонову. Шавкат также сделал признание.

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