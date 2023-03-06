Топ-боец UFC обратился к Шавкату Рахмонову после поражения

Американский боец UFC Джефф Нил высказался о поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Нил выдал захватывающий бой, но в третьем раунде попался на удушающий прием и был вынужден капитулировать.

"Близкие мне люди знают, сколько всего мне пришлось преодолеть, чтобы выйти на этот бой. Если вы думаете, что это был хороший бой, подождите, пока я не выйду на 100 процентов. Спасибо Рахмонову за то, что дал мне самый трудный бой в моей карьере. Когда-нибудь мы это вернем", - написал он в соцсетях.

Напомним, что перед боем Нил шел седьмым в рейтинге полусредневесов UFC, Рахмонов - девятым. Но 7 марта рейтинг должен претерпеть изменения по итогам минувшего ивента.

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