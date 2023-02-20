Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:42
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств UFC Шавкат Рахмонов в интервью Sportskeeda MMA Originals прокомментировал возможность поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В прошлом году Чимаев жестко оскорбил Рахмонова за то, что тот сказал, что не впечатлен его навыками. Тогда Хамзат назвал казахстанского файтера чурбаном. Позже конфликт был исчерпан.

"Вам надо у него самого узнать, будет ли он драться в полусреднем весе. Конечно, легче гонять в 84. Это зависит от него, что он хочет - титул в полусреднем или драться в среднем? Я думаю, в среднем весе Хамзат минимум будет в топ-5.

Буду ли я разочарован, если наш бой с Хамзатом не случится? Да нет, почему? Мы никуда не убежим, если бой у нас будет. Если не будет, ничего страшного. У меня только спортивный интерес, а так лишнего такого ничего нет", - сказал Шавкат.

Напомним, Рахмонов следующий поединок проведет 4 марта против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее казахстанец сделал заявление о бое с этим соперником.

Хамзат Чимаев сделал неожиданное заявление о Шавкате Рахмонове

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:08
UFC
Бой в UFC? Жалгас Жумагулов отправился в США
Сегодня , 17:27
UFC
Чемпион UFC раскритиковал болельщиков из Чечни и Дагестана
Сегодня , 16:05
UFC
Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс
Сегодня , 15:15
UFC
Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом
Сегодня , 14:03
UFC
"Я курил кальян и тусил". Узбекский боец сделал признание об увольнении из UFC
Сегодня , 13:25
UFC
В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве
Сегодня , 12:23
UFC
Перед ним никого нет. Шавкат Рахмонов в шаге от исторического достижения в UFC
Сегодня , 09:42
UFC
Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым
Сегодня , 08:39
UFC
Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с топ-соперником в UFC
Вчера , 23:41
UFC
Шавкат Рахмонов назвал победителя боя Махачев - Волкановски и высказался о несправедливости UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»