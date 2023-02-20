Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с топ-соперником в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в интервью Sportskeeda MMA Originals оценил следующего соперника в UFC и свои перспективы заполучить титульный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов ближайший поединок проведет 4 марта против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе.

- Хороший боец, хороший ударник. В бою будет видно. А так, мне надо выиграть. И все, больше ничего не хочу. Мой план - выиграть, даже можно решением судей. Я буду стараться выиграть досрочно, если получится - хорошо.

Рад, что буду драться с ним, так еще в таком большом карде, - сказал Шавкат.

- Даст ли досрочная победа над Нилом большой бой?

- Думаю, даст! Почему нет? Джефф - хороший соперник. Если его пройду, намного ближе к титулу буду. Время покажет, буду ли я в бою за титул в 2023 году. Торопиться некуда.

Напомним, на данный момент Рахмонов идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент находится на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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